Majorino (Pd), passaggio consegne facile e lancia frecciatina a Salvini

"Il sindaco decidera' come 'gestire il traffico'. Ci siamo parlati e ai primi di luglio credo che si fara' il cambio" in assessorato. Pierfrancesco Majorino, attualmente assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, ma eletto ieri all'Europarlamento con oltre 90mila preferenze e' gia' d'accordo con il sindaco su questo punto. Il suo posto vacante dovra' dunque essere riempito: il come lo decidera' Giuseppe Sala, ma Majorino ha garantito: "Lavoreremo per il piu' facile passaggio di consegne possibile e sono convinto che sara' in totale continuita' con la linea di politiche sociali e diritti civili di questa citta'. Una mano io la daro' sempre" aggiunge. In una conferenza stampa convocata stamattina nella sede dei gruppi politici a Palazzo Marino, Majorino si e' detto inoltre "molto contento e quasi emozionato delle quasi 40 mila preferenze prese a Milano citta'": Soddisfazione da estendere al buon risultato del partito: "Sono felice e soddisfatto del grande risultato del Pd a Milano, e' straordinario in questo momento cosi' duro a livello nazionale".

"La citta' di Salvini da' una cattiva notizia a Salvini". Sintetizza cosi' il risultato non brillante della Lega a Milano (in controtendenza rispetto al dato nazionale), Pierfrancesco Majorino, da ieri eurodeputato, eletto con oltre 90mila preferenze. "A livello nazionale da una parte Salvini va alla grande in tutta Italia dall'altra in questa citta' non sfonda e noi otteniamo invece addirittura risultati migliori rispetto alle ultime elezioni" spiega, commentato il quasi 36% di preferenze ottenute dai Dem nel capoluogo lombardo. "Il consenso che registriamo in questa citta' e' superiore rispetto al 2016. Non mi aspettavo queste dimensioni" aggiunge Majorino, rivendicando: "Quelli che ci dicevano che ci spostavamo troppo a sinistra non avevano ragione. A Milano abbiamo realizzato un'esperienza unica e intransigente nei valori e nei principi. Bisogna proseguire cosi' con capacita' di tenere insieme cose diverse e unita'". L'ormai uscente assessore non manca di attribuire al primo cittadino, Giuseppe Sala, parte di questo risultato: "Tutto cio' si deve al fatto che il sindaco Sala rappresenta bene questa sintesi tra storie diverse e questo spirito di squadra che ci vede impegnati in questa citta'". Uno spirito che ha consentito al Pd metropolitano di raggiungere un risultato "mai conseguito prima". "Queste cose sono quelle che trasferiremo nel parlamento europeo in un collegamento tra quello che si fa qui e quello che si discute a Bruxelles. Siamo tutti impegnati su questo terreno" conclude Majorino.