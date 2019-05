Majorino: "Sala resti a Milano. Salvini? Ci sfida dal 2011 e perde sempre..."

Majorino: "Sala resti a Milano. Salvini? Ci sfida dal 2011..."

Beppe Sala? Bene che continui a fare il sindaco, senza cedere alle sirene di un possibile ruolo di primo piano a Roma. Lo ha affermato oggi il neo europarlamentare del Partito democratico e assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino , a margine della conferenza "Minori non accompagnati la sfida dell'accoglienza". "E' un bravissimo sindaco e Milano ha bisogno di un sindaco cosi' forte ed efficace nell'azione di governo. Penso quindi che Milano debba continuare a contare su di lui, cosa che, del resto, lui stesso ha indicato come prima opzione", ha spiegato Majorino. Che ha parlato anche delle sfide che attendono il Pd in particolare verso Milano 2021: "Sono convinto - ha proseguito Majorino - che il Partito democratico da solo non basti e tutti quelli che vogliono contribuire a costruire un'alleanza piu' ampia e piu' forte del Pd da solo, sono benvenuti, mi auguro solo che ora non si cominci una discussione psichedelica su andare al centro o al centro sinistra. Non so cosa sia il centro, sinceramente".

E Su Salvini: "ci sfida da un sacco di tempo: ci ha sfidato nel 2011 e ha perso, lo ha fatto nel 2016 e ha perso e credo che riperdera' anche nel 2021. Io credo che a Milano il Pd abbia vinto perche' qui riusciamo a tenere insieme lo sviluppo e la crescita e l'inclusione. Il fatto che la citta' deve andare avanti, creare posti di lavoro e attirare grandi eventi internazionali, senza pero' lasciare indietro nessuno. In alcuni quartieri periferici ancora complicati siamo andati meglio rispetto alle amministrative del 2016 e alle politiche dell'anno scorso".