Malori dopo il pranzo in mensa per bambini, prof e bidelli

Circa duecento persone, fra alunni, insegnanti e personale non docente si sono sentite male alla scuola primaria “Fratelli Di Dio” di Abbiategrasso dopo aver pranzato in mensa. L'Ats Citta' Metropolitana di Milano ha avviato un'inchiesta epidemiologica per un sospetto focolaio da malattia trasmessa da alimenti.

Alla scuola è stata mandata una scheda per raccogliere dati anamnestici e sugli alimenti consumati. Sono anche state contattate le Pediatrie e i Pronto Soccorso degli ospedali della zona per verificare la situazione che, allo stato, vede un bambino ricoverato, tre in osservazione e 30 portati al pronto soccorso e dimessi. E' stata inoltre effettuata un'ispezione da parte di personale del Dipartimento di prevenzione medico nel centro di cottura in cui sono stati trattati gli alimenti ma non sono state rilevate carenze igienico sanitarie. Campioni di alimenti, conservati nel centro cottura, sono stati prelevati e recapitati al Laboratorio di Prevenzione di Parabiago per effettuare la ricerca di germi e di tossine eventualmente presenti.