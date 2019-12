Malpensa: gospel in aeroporto per augurare buon Natale

Questa mattina l’aeroporto di Malpensa ha augurato buon Natale ai passeggeri con le calde note del GOSPEL. La FREEGOSPELBAND formata da 8 cantanti, con le classiche tuniche bianche, hanno fatto risuonare le loro bellissime e potenti voci durante due distinti momenti musicali proponendo i migliori brani della tradizione natalizia per allietare i passeggeri in partenza per le vacanze. Le persone di diverse nazionalità si sono fermata ad ascoltare e a cantare intorno al coro i più famosi brani da “White Christmas” a “Oh Happy day”, da “Santa Claus is comin' to town” fino a “Hallelujah”. Alle Terminal 2 il concerto è iniziato alle 10:15, mentre al Terminal 1 si è tenuto alle 12.30.