Malpensa: inaugurato il nuovo Terminal 'vip' per jet privati

Inaugurato ufficialmente all'aeroporto di Malpensa il nuovo Terminal di Business & General Aviation per jet ed elicotteri privati. Il nome scelto e' Milano Prime. Al taglio del nastro erano presenti Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, Patrizia Savi, presidente di Sea Prime e Chiara Dorigotti, amministratore delegato di Sea Prime. Il nuovo Terminal, aperto 24 ore su 24, si sviluppa su una superficie di 1.400 mq in un'area dedicata dell'aeroporto di Malpensa, situata fra il Terminal 1 e il Terminal 2, e ha in dotazione un piazzale di 50.000 mq e un hangar di 5.000 mq per il ricovero di executive jet di ultima generazione. Milano Prime e' gia' presente all'aeroporto di Milano Linate. L'apertura del nuovo scalo di aviazione generale a Malpensa, con infrastrutture e servizi dedicati, consentira' a Sea Prime di sviluppare il potenziale del mercato e del territorio, venendo incontro alla domanda sempre crescente di passeggeri che volano in First o Business Class sullo scalo di Malpensa e utilizzano, poi, elicotteri o jet privati per raggiungere destinazioni in Italia e in Europa. Il progetto, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, e' firmato dallo studio internazionale di architettura OneWorks e realizzato dall'impresa edile DiVincenzo, aggiudicatarie della gara per la realizzazione del Terminal.