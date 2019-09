Malpensa, quattro ore di sciopero di Airport Handling

Aeroporto di Malpensa: quattro ore di sciopero oggi dalle 10 alle 14 per gli addetti alla movimentazione dei bagagli che fanno capo ad Airport Handling. E' quanto hanno annunciato Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ugl-Ta in risposta alla decisione di Airport Handling di "non confrontarsi concretamente in merito a temi centrali quali l'utilizzo del personale in somministrazione, la formazione professionale, l'organizzazione del lavoro, e la sicurezza". "Sin dalla partenza del periodo di bridge il 27 luglio - spiegano le organizzazioni riferendosi al trasferimento dei voli da Linate - tutte le criticita' da noi sollevate, che Airport Handling ha pensato di superare ignorandole, hanno immediatamente impattato su lavoratori e sulla qualita' del servizio". I sindacati denunciano "carichi di lavoro esplosi senza alcun controllo attraverso turni massacranti, con conseguenze sulla sicurezza del personale, come dimostra anche il grave infortunio del 25 agosto, e perche' sono saltati la meta' dei corsi previsti per il personale, con tutto quanto ne consegue in termini di sicurezza ed efficienza del servizio"