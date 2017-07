Profughi: l'hub di via Sammartini

Malpensa , Reguzzoni (Lega): stop a nuovi centri profughi in zona



"È vergognoso che la Prefettura continui a mandare richiedenti asilo sul nostro territorio senza avvisare né la popolazione né gli Enti Locali. A quanto pare il compito primario dei Prefetti è diventato quello di smistare gli 'aspiranti profughi', trovare loro alberghi, appartamenti, centri di accoglienza dove possano vivere bene a spese dei contribuenti. La sicurezza, da sempre competenza principale dei Prefetti, è passata a quanto pare in secondo piano". Così il consigliere regionale lombardo della Lega Nord Giampiero Reguzzoni è intervenuto in merito alle notizie di stampa che annunciano l'apertura di un altro centro profughi in zona Malpensa.



"Non è un caso che la località dove dovrebbe sorgere l'ennesimo centro di accoglienza sia top secret: è la conferma che sono perfettamente a conoscenza che queste scelte avvengono contro la volontà dei cittadini, che giustamente si oppongono al business dell'immigrazione voluto dal Governo. Malpensa - ha concluso - dovrebbe essere il punto di partenza per gli immigrati con il foglio di via, non il punto di arrivo per migliaia di falsi profughi. E in ogni caso il nostro territorio ha già una percentuale elevatissima di hub per richiedenti asilo, credo che sarebbe puro buon senso se la Prefettura decidesse di fare marcia indietro".