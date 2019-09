Malpensa, scalo chiuso un'ora per scontro tra trattorino e Cessna

La scorsa notte scalo di Malpensa chiuso per circa un'ora per un incidente sul piazzale, dove un trattorino non avrebbe rispettato la precedenza e ha urtato un Cessna in manovra squarciando un'ala del velivolo. Si e' verificato uno sversamento di carburante, ma senza conseguenze sia per il pronto intervento della sicurezza, sia perche' il terreno era bagnato. Illeso l'equipaggio. Leggermente ferito l'autista del mezzo di servizio, dipendente di Aviapartner.