Maltempo a Milano, il Politecnico: aula nuovamente agibile da domani

Maltempo, il Politecnico: aula nuovamente agibile da domani

L'aula del Politecnico di Milano il cui controsoffitto si e' staccato l'altroieri durante una lezione sara' nuovamente agibile da domani. Lo chiarisce l'ateneo milanese, riferendosi a quello che definisce "ipotetico crollo di un soffitto di un'aula nel Campus Bovisa": in realta', spiega la nota, "nell'aula LM 1 del Campus Bovisa La Masa, a causa delle copiose precipitazioni di questi ultimi giorni, si e' verificata una infiltrazione di acqua piovana a seguito della quale c'e' stato un distacco di alcuni pannelli del controsoffitto. La parte interessata del controsoffitto e' stata il 2% del totale e non ha causato danni a persone o cose. Dopo domani, dopo un intervento di pulizia delle canalette di scolo del tetto e di ripristino delle pannellature", l'aula sara' nuovamente agibile.

A Milano sono 49 gli alberi caduti dopo il maltempo degli ultimi due giorni, ma i fiumi Seveso e Lambro, che sono tuttora sotto osservazione perche' i livelli sono cresciuti nel corso della serata di lunedì, sono rientrati nei limiti e non c'e' stata nessuna esondazione. A riferirlo e' stato l'assessore all'Ambiente e alla Mobilita' del comune di Milano, Marco Granelli, durante un intervento in consiglio comunale ieri pomeriggio. I principali interventi sono stati coordinati dal Centro operativo Comunale. La situazione piu' grave si e' verificata in viale Forlanini si e' risolta già lunedì con la rimozione dell'albero caduto in carreggiata; gli altri fusti caduti hanno causato solo danni ad autoveicoli. Sono stati 13 gli interventi per cadute di ponteggi o cesate di cantiere; 7 gli allagamenti di cantine e sottopassaggi, una la caduta di calcinaccio.

La Polizia locale ha messo in campo 22 pattuglie in tutto. Inoltre sono state impegnate una squadra di Gestione emergenza, tre squadre Gev, sei squadre del Nuir, sette squadre di Protezione civile, tre squadre di MM Servizi Idrici, 13 squadre Amsa (l'azienda della raccolta differenziata) con automezzi per lo spurgo, 13 automezzi, tre idrovore, venti squadre per la pulizia delle bocche di lupo. Per l'evacuazione delle tre comunita' presenti in zona Parco Lambro sono intervenute anche la Croce Rossa e Areu. Proprio l'azienda regionale emergenza urgenza, che gestisce il 118, ha riferito che in tutta la regione sono state gestite 33.205 telefonate, rispetto a una media giornaliera di circa 13mila. Nel dettaglio, 12.162 chiamate alla centrale di Brescia, che serve anche Sondrio, Lodi Mantova Cremona e Pavia (in tempi normali la media giornaliera e' circa 3800), 9419 a Milano, che serve tutta la provincia di Milano (media di un giorno comune: 5.200) e 11624 a Varese, che serve anche Lecco, Como, Bergamo e Monza Brianza (media giornaliera: 4100). Il numero maggiore di chiamate ha riguardato i Vigili del Fuoco. I mezzi di soccorso in diversi casi hanno faticato a raggiungere il posto degli eventi per le difficolta' viabilistiche e il traffico congestionato, fanno sapere da Areu.