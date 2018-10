Maltempo a Milano, venti forti fino a 60 km orari. Diversi alberi caduti

Maltempo: vento forte a Milano, alberi caduti

Un vento molto forte ha colpito Milano domenica sera, accompagnato ad un abbassamento drastico delle temperature. I vigili del fuoco hanno registrato danni in diverse zone della citta' e dell'hinterland, con rami e alberi caduti in strada: la maggior parte delle chiamate di soccorso e' arrivata dai comuni della zona sud. Piccoli mulinelli si sono verificati in alcune zone della citta' spostandosi verso la Stazione Centrale. Un grosso albero si è abbattuto su tre vetture in via Monte Rosa, a pochi passi da piazzale Lotto. Salvo uno scooterista.

Tromba d'aria e tanti disagi nella zona Sud

Lungo la circonvallazione di Paullo, in via Sacco e Vanzetti, in seguito alla tromba d'aria, con raffiche di vento fino a 70 km orari, che si e' abbattuta stasera nel Milanese, e' caduto a terra un ippocastano alto venti metri bloccando l'arteria stradale. I vigili del fuoco di Milano sono stati immediatamente allertati da automobilisti sfiorati dal crollo della pianta a terra A rimuovere la pianta sono intervenuti la Protezione civile, i Vigili del fuoco e i Carabinieri per curare la viabilita'. L'ippocastano e' stato quindi tagliato a pezzi, poi rimosso, e solo successivamente si e' potuta riaprire la strada.