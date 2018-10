Maltempo, albero cade su un'auto in corsa: un ferito a Milano

Maltempo: a Milano albero cade su auto in corsa, un ferito

Un albero e' caduto su un'auto in transito questa mattina a Milano: e' accaduto in viale Toscana sulla circonvallazione esterna. La vettura e' stata presa in pieno e il guidatore, un giovane di 25 anni, colpito; quindi e' stato soccorso e portato in codice giallo in ospedale; sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e gli uomini della polizia e della polizia locale.

Non si tratta dell'unico intervento per danni causati dal maltempo: intorno alle 8 un'altra pianta e' caduta in via Gian Galeazzo provocando la chiusura di quel tratto di strada; nessun ferito e' stato segnalato. In via Santa Sofia invece la circolazione e' stata interrotta per una grossa buca che si e' creata nei pressi del cantiere della linea 4 della metropolitana. Un'altra segnalazione per un albero caduto su un'auto e' arrivata da via Pastro, angolo via Scialoja, nel quartiere Affori. Il guidatore, un uomo di 42 anni, ha subito una frattura al braccio ed e' stato portato in codice verde in ospedale. Sul posto la polizia locale.