Maltempo, arriva la pioggia al Nord. Nel weekend ecco la neve

Arrivano pioggia e neve al Nord

"Dopo una lunga assenza, tornano le perturbazioni atlantiche che riporteranno la tanto agognata pioggia al Nord" - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - "Sulle regioni settentrionali non piove infatti in modo significativo da Novembre, salvo rare eccezioni, come testimoniano i laghi e in fiumi in secca, tra cui il Po, e ancora la mancanza di neve sulle Alpi specie centro-orientali. Il deficit pluviometrico in alcuni casi supera l'80%."

PRIMI SEGNALI DI CAMBIAMENTO - "Fino a mercoledi' avremo ancora poche piogge, ma ci saranno i primi segnali di cambiamento" - spiega l'esperto di 3bmeteo.com - "Con nubi in aumento al Centronord e qualche piovasco possibile in primis tra Liguria e Toscana, sulla Venezia Giulia, ma sporadicamente anche su Valpadana e pedemontane. Nel frattempo si pare una fase meteo tranquilla per Sud e medio versante adriatico, tanto martoriati dal maltempo, sebbene non sempre soleggiata con banchi nuvolosi di passaggio.

DA GIOVEDI' PIOGGE E neve SULLE ALPI - "Tra giovedi' e venerdi' infatti una perturbazione piu' incisiva dovrebbe portare piogge e rovesci sparsi al Nord e neve sulle Alpi mediamente dai 1000-1500m di quota" - proseguono gli esperti di 3bmeteo.com - "A seguire peggioramento anche al Centrosud, ma soprattutto sulle tirreniche. Mancando diversi giorni e' ancora presto per capire la reale entita' e distribuzione dei fenomeni: ad oggi le zone piu' interessante sembrano essere Liguria, Toscana, Prealpi e relative pedemontane"

CLIMA MENO FREDDO - "L'arrivo di aria piu' mite dall'Oceano Atlantico favorira' un generale rialzo delle temperature con clima meno freddo rispetto ai giorni scorsi. Il vero freddo si allontanera' sull'Europa piu' orientale, per ora." - concludono da 3bmeteo.com.