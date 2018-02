Maltempo: avviso Protezione civile, neve a bassa quota al nord



Un sistema di correnti in quota, moderatamente instabile, raggiungera' nelle prossime ore le regioni nord-occidentali del nostro Paese, dando luogo a precipitazioni nevose anche a quote basse specie sul Piemonte centro-meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede nevicate al di sopra dei 200-400 metri, sulla Liguria, in estensione, dalle prime ore di domani, al Piemonte, con apporti al suolo generalmente moderati e, al di sopra dei 300-500 metri, alla Lombardia, con apporti al suolo deboli. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, e' stata valutata per domani allerta gialla sul Bacino Alto del Sangro in Abruzzo e sulle aree centro-meridionali dell'Emilia-Romagna. Permane, inoltre, l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale e' in corso un continuo e attento monitoraggio. (foto archivio)