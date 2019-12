Maltempo: crolla riva Ticino lungo vecchia via Francigena a Pavia

Il maltempo delle ultime settimane, con pioggia battente su tutta la Lombardia che ha portato alla piena dei fiumi regionali, ha creato nuovi problemi nel pavese. Nelle scorse ore un tratto di riva del Ticino, a Pavia citta', e' completamente crollato lungo l'antica via Francigena. Sul posto le autorita' che dovranno mettere in sicurezza l'area e capire le ragioni dell'erosione della sponda. Intanto rimane alta l'allerta per le perturbazioni previste nelle prossime ore.

Maltempo: piena del Po, 140 mucche perse nel Pavese

Una mandria di 140 mucche, lasciate a pascolare nelle campagne tra Linarolo e Belgioioso, nel Pavese, sono state sorprese dalla piena del Po e da giorni risultano essere disperse. A ieri solo una trentina sono state recuperate. Le ricerche vanno avanti da giorni ma delle mucche di razza piemontese che un allevatore originario di Giussago aveva lasciato libere nei boschi non si ha traccia. La mandria era in una lanca invasa dal Po. Sul posto i vigili del fuoco. Il proprietario ha allertato Ats e carabinieri, dovra' sporgere denuncia di smarrimento del bestiame.