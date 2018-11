Maltempo, danni in Lombardia per 56 milioni di euro

Il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato all'unanimita' una mozione congiunta urgente sull'emergenza dissesto idrogeologico: i danni degli ultimi giorni di maltempo sono stati stimati, per la sola Lombardia, in 56 milioni. "Approvare questa mozione nella giornata di oggi - ha spiegato ieri il capogruppo della Lega Roberto Anelli - ci sembrava doveroso, tenendo presente la situazione complessiva, che vede danni per la sola Lombardia quantificabili nella cifra di 56 milioni di euro. La Regione ha dimostrato nel corso degli ultimi anni sensibilita' e lungimiranza nel contrastare, con i mezzi a disposizione, il rischio di dissesto idrogeologico; purtroppo pero' i mutamenti climatici dell'ultimo decennio rendono necessario un potenziamento ulteriore degli interventi. Questa mozione chiede quindi alla Giunta di continuare ad investire, come fatto in particolare nei primi mesi di questa Legislatura, risorse per la mitigazione dei rischi idrogeologici e per la sicurezza del territorio lombardo. Si chiede inoltre di riservare finanziamenti per lo sviluppo delle associazioni di Volontari della Protezione Civile e - conclude Roberto Anelli - di sollecitare il Governo per sbloccare i finanziamenti per gli interventi infrastrutturali."