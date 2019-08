Maltempo, esondazioni e frane nel Lecchese: fango, detriti e sfollamenti

Nel Lecchese il maltempo ha causato gravi disagi a Casargo che dopo un nubifragio e' stata sommersa da fango e detriti. Il maltempo ha sferzato l'Alta Valsassina. L'allarme e' scattato in serata alla frazione di Codesino, travolgendo una ventina di auto parcheggiate sulla strada e allagando abitazioni lungo la Sp 67. In provincia di Lecco si sono cumulate precipitazioni massime di 94 millimetri. Le maggiori criticita' sono state segnalate nei Comuni di Bellano, Dervio, Vendrogno e Casargo; in quest'ultimo sono state evacuate, in via precauzionale, numerose persone (turisti e abitanti sono stati ospitati in altre strutture o presso parenti). Lo rende noto la Sala operativa Regionale, coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, che annuncia anche un sopralluogo nelle zone colpite da parte del referente dell'Ufficio territoriale regionale BrianzaLecco, nella mattinata di oggi. Per quanto riguarda invece la viabilita', non risultano centri abitati isolati, ma si segnalano le chiusure per smottamenti della SP72 tra Dervio e Bellano (riapertura prevista verso le ore 12.00), la SP66 tra Bellano e Vendrogno (riapertura prevista verso sera) e SP62 tratto Bellano Taceno (riapertura prevista nel pomeriggio). La linea ferroviaria Lecco-Colico, interrotta nella notte tra Bellano e Dervio, e' stata ripristinata nelle prime ore del mattino. Si segnala inoltre la chiusura della SS45 (Gardesana) all'altezza del Comune di Limone sul Garda (BS) causa frana, in corso il sopralluogo del geologo comunale.