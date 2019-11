Maltempo, frana in frazione di Cernobbio, 900 persone isolate

In provincia di Como, a causa di una frana dovuta al maltempo, circa novecento persone residenti nella frazione di Rovenna e in altre frazioni montane di Cernobbio, sono isolate dalla notte scorsa. La frana ha invaso la strada comunale che sale verso il monte Bisbino. A cedere, probabilmente a causa di infiltrazioni dovute alle abbondanti piogge di questi giorni, e' stato il terrapieno di sostegno di un tornante. La strada e' stata sgomberata dai massi, ma per il ripristinare la situazione completamente serviranno giorni. A Rovenna e' stato allestito un punto di soccorso sanitario. L'elisoccorso è pronto ad intervenire in caso di emergenza.