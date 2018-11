Maltempo, i tassisti: "Il Comune si dia una mossa. Buche e alberi pericolosi"

Maltempo, Taxiblu: "L’ Amministrazione Comunale si dia una mossa. Buche e alberi i pericoli su strade in città"

“La settimana appena trascorsa – dichiara Emilio Boccalini presidente di Taxblu 02.4040- è stata meteorologicamente parlando tra le peggiori che si ricordi negli ultimi anni e come abbiamo visto, purtroppo, sono molti i danni e anche le vittime che ne sono conseguiti. Anche in città, a Milano nel dettaglio, girando con il Taxi, molti di noi hanno riscontrato quante siano state numerose le strade dove a causa del forte vento e delle forti piogge sono crollati numerosi alberi che spesso, fortunatamente, hanno “solo” bloccato la viabilità e causato danni ad auto e stabili ma non a persone".

"Una situazione", prosegue Boccalini "che è scaturita in gran parte dall’ eccezionalità della situazione e delle condizioni meteo ma che pensiamo sia in parte arginabile ad esempio per quanto riguarda le buche, che puntualmente con le prime piogge sono andate a riformarsi laddove erano state riparate forse non con troppa precisione, come purtroppo avevamo previsto e sollecitato nei mesi scorsi. Ripeto, l’ondata di maltempo è stata senza dubbio straordinaria, anche se ormai constatiamo ormai quanto i fenomeni di forti piogge e vento tendano a manifestarsi sempre più frequentemente negli ultimi anni. La cura del verde e degli alberi che certo avviene e direi anche bene in alcune zone, non tutte, di Milano è fondamentale in tal senso ma lo sottolineo, altrettanto importanti sono le modalità e la qualità della riparazione delle buche. Troppo spesso in questi anni abbiamo assisto infatti a riparazioni che hanno ceduto anche solo dopo pochi giorni ed appare palese, oggi più che mai, che questo tipo di interventi siano prioritari e vadano realizzati con la massima cura e non con “toppe” di asfalto”.