Maltempo in Lombardia, grave contraccolpo per l'agricoltura

L'ultima ondata di maltempo in Lombardia ha provocato danni per milioni di euro ai campi e alle colture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo le forti piogge e grandinate che hanno colpito Cremona, Bergamo, Brescia e Lecco. Nel Cremasco, si spiega da Coldiretti Lombardia, violente raffiche di vento, grandine e pioggia "hanno sferzato per venti minuti le campagne con migliaia di ettari di mais spianati, stalle e abitazioni danneggiate, mezzi agricoli rovesciati dalla furia del vento, alberi sradicati". Particolarmente colpiti i comuni di Ricengo, Camisano, Pandino, Vailate, Sergnano. Nella Bergamasca, in particolare nei territori di Verdello, Treviglio, Calvenzano, Caravaggio, Misano Gera D'Adda, Morengo, Bariano, Covo, Torre Pallavicina, Fontanella, Romano e Calcio, il vento e la pioggia hanno scoperchiato stalle e serre, mentre la grandine ha colpito mais e soia.

''Nel giro di pochi minuti - racconta Nazzareno Samuel Ferro, allevatore di Torre Pallavicina - sono caduti 35 millimetri di pioggia. E' stato un susseguirsi di vento, acqua e grandine, un turbine di eventi che ha lasciato dietro di sé la devastazione. Questa è la quarta volta in pochi mesi che succede una cosa simile''. In provincia di Brescia sono stati colpiti i comuni di Roccafranca, Rudiano, Castelcovati, Orzinuovi, Mairano e Bagnolo Mella, Leno e Ghedi dove si segnalano allagamenti, danni al mais di secondo raccolto, serre divelte, alberi sradicati, stalle e strutture agricole scoperchiate. I tecnici di Coldiretti Lombardia stanno monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni delle aziende agricole coinvolte.