Maltempo Lombardia, esondazione Ticino Pavia. Allerta sul Po

Maltempo Lombardia: il Ticino esonda e allaga il quartiere Borgo Passo di Pavia. Monitorato anche il Po

Il maltempo che flagella l'Italia e che ha colpito violentemente Piemonte e Liguria non ha dato tregua neanche in Lombardia. Riflettori puntati in particolare sulla provincia di Pavia dove durante la notte tra domenica 24 e lunedi' 25 novembre il Ticino e' esondato lungo il Borgo Basso, a Pavia. L'acqua ha invaso via Milazzo superando gli argini. Dall'alba la protezione civile e gli addetti del Comune stanno assistendo i residenti. Intanto al Ponte della Becca, il Po continua a gonfiarsi e alle 8 ha raggiunto i 5,85 metri sopra lo zero allagando le aree golenali oltre gli argini maestri.

A Cremona il fiume ha parzialmente invaso le Società Canottieri rivierasche e il parco delle colonie padane. A San Rocco al Porto, nel Lodigiano, da ieri mattina l’acqua cresce di 15 centimetri all’ora e il picco di piena è atteso per oggi tra gli 8 e i 9 metri sopra lo zero idrometrico.

Nel Varesotto, riferisce il Corriere, le forti piogge hanno causato problemi per via dell’ingrossarsi del fiume Tresa. L’aumento della portata ha obbligato le autorità a chiudere già sabato in serata il ponte sulla statale 394, a Germignaga. La stessa caserma dei vigili del fuoco di Luino che sorge a poca distanza dal fiume è stata evacuata in via precauzionale e trasferita in una scuola, ma domenica sera l’allarme è rientrato.

A Como, il livello del lago cresce e si avvicina alla soglia di esondazione. Domenica pomeriggio è stata chiusa la diga foranea e sono state montate le passerelle pedonali in piazza Cavour. Per uno smottamento è stata chiusa la via Carso.

L'allerta di Coldiretti: "Nelle prime tre settimane di novembre 18 giorni di pioggia in Lombardia"

Coldiretti Lombardia in base ai dati Arpa afferma che nelle prime tre settimane del mese di novembre sono stati ben 18 i giorni di pioggia sulla Regione, una situazione che sta mettendo in seria difficoltà gli agricoltori. "Il conto - precisa la Coldiretti - sale ulteriormente se si considerano gli ultimi due mesi: da inizio ottobre, infatti, ha piovuto in pratica un giorno su due. Il risultato è che oggi sono a rischio le tradizionali semine autunnali con il 50% in media delle operazioni ancora da completare, mentre dove si è già seminato i germogli e le piantine rischiano di soffocare per la troppa acqua. Nei campi allagati, poi, gli agricoltori non riescono neppure a portare a termine le normali lavorazioni di stagione come la concimazione propedeutica alle semine stesse".

"A fronte di tutto ciò - continua la Coldiretti - serve una deroga che, nel rispetto della direttiva nitrati, permetta di poter continuare a distribuire gli effluenti sui campi anche nel periodo invernale, così come richiesto al Governo dall'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, che ha inviato una lettera ai ministeri dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente per sollecitare un provvedimento urgente in tal senso".

"La deroga è necessaria e urgente - afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia- e per questo apprezziamo l'iniziativa dell'assessore Rolfi e ci auguriamo che possa arrivare una risposta positiva nel più breve tempo possibile''. "L'agricoltura - conclude la Coldiretti - è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con una marcata tendenza al surriscaldamento e con la più elevata frequenza di fenomeni estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità".