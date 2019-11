Maltempo e infrastrutture, quasi 900 ponti lombardi a rischio

Sono quasi 6.000 i ponti che necessiterebbero di interventi strutturali urgenti, con Lombardia e Piemonte al primo posto soprattutto per le situazioni piu' gravi, di priorita' 1. E' quanto si evince dal monitoraggio effettuato dall'Unione Province Italiane all'indomani della tragedia del Ponte Morandi, nell'agosto 2018. I ponti per i quali l'analisi e' stata gia' svolta e sono considerati a rischio in tutta Italia sono 5.931: di questi, 877 sono in Lombardia, 728 in Puglia , 632 in Toscana, 545 in Emilia Romagna.

Quanto ai ponti considerati a rischio piu' concreto, quindi di priorita' 1, sono 1.918 in tutto, e il report ne conta 334 in Lombardia e 328 in Piemonte. Regioni dove non a caso vengono previsti i costi piu' ingenti per gli interventi necessari: 471,1 milioni in Piemonte e 394,2 milioni in Lombardia. In totale, i lavori urgenti chiesti dall'Upi sui 6.000 ponti avrebbero un costo di 2,4 miliardi.

Altro capitolo, quello dei ponti che in tutto il Paese avrebbero bisogno di attento monitoraggio, per valutarne la stabilita': secondo il rapporto Upi sono 14.089 in tutto, e in questo caso spicca l'Emilia Romagna con 2.095 strutture da verificare, seguita dalla Lombardia con 1.522 monitoraggi e dalla Campania con 1.390. Il costo dei monitoraggi e' stimato in 566 milioni, portando il totale necessario, secondo l'Upi, a mettere in sicurezza le strutture a circa 3 miliardi di euro