Maltempo: lavori pubblici, a Milano 4300 interventi nell'ultimo mese

Maltempo: lavori pubblici, a Milano 4300 interventi di manutenzione nell'ultimo mese

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Circa 4.300 interventi di manutenzione lungo le strade, i marciapiedi, le sedi tranviarie nelle ultime quattro settimane. A seguito delle continue piogge che hanno messo a dura prova la tenuta del manto stradale e dei masselli, le squadre dei reparti di manutenzione e il Nucleo di intervento rapido (Nuir) del Comune di Milano hanno lavorato in tutta la città con particolare operosità per fronteggiare il deterioramento.

Fra le località interessate da lavori di sistemazione avvenuti tra metà ottobre e metà novembre - e che riguardano, tra l’altro, proprio la copertura delle buche, il ripristino dei masselli, la manutenzione dei marciapiedi e dei tratti stradali contigui ai binari dei tram - ci sono, per citarne alcune, via Mecenate, viale Ungheria, via Zama, via Castelbarco, via Ripamonti, viale Toscana, via Ugo Bassi, via Farini, piazzale Lugano, piazzale Nigra, via Palmaria, via Sassetti, piazza Schiavone, viale Fulvio Testi, viale Zara, viale Monza, piazzale Bacone, viale Romagna, via Rubattino, via Olgettina, corso di Porta Romana, via Ariosto, piazzale Medaglie d’Oro, via Lamarmora, via Vincenzo Monti, via Mario Pagano, viale Beatrice d’Este, il controviale di via Palmanova, via Tonale (sede tranviaria all’angolo con via Fabio Filzi e corsia Atm), piazza Duca d’Aosta, via Viotti, via Bassini, via Cadore, via Cirene, piazzale Cuoco, via Pietro Teuliè, via Laveno, piazza Piemonte, via Rembrandt, via De Cristoforis, viale Jenner, viale Sarca.

“Le piogge delle ultime settimane stanno mettendo alla prova le strade cittadine – dichiara Marco Granelli , assessore alla Mobilità e Lavori pubblici – per questo abbiamo intensificato l’attività di manutenzione. Non vi è nessuna situazione straordinaria e il lavoro delle squadre è continuo per mantenere buona la qualità del manto e consentire di percorrere vie e strade in sicurezza. Sappiamo che i disagi ci sono e invitiamo tutti a segnalarci situazioni di ammaloramento”.

La colmatura di buche con l’asfalto a freddo, tecnicamente chiamato ‘conglomerato bituminoso plastico’, e la sistemazione dei masselli di granito sono attività che vengono effettuate a ciclo continuo, sia dalle imprese incaricate dal Comune sia dalle squadre di pronto intervento. Nonostante le metodologie e i materiali utilizzati oggi offrano migliori garanzie di durata rispetto al passato, sono molti gli elementi che causano l’usura di carreggiate in asfalto o pietra. Tra questi particolarmente aggressiva è l’acqua piovana che si infiltra nelle fessure e scava sotto l’asfalto sbriciolandolo e provocando piccoli cedimenti e buche di superficie anche in punti dove la strada è in buone condizioni di manutenzione. Ovviamente anche le continue sollecitazioni del traffico veicolare, ad esempio dove transitano bus e mezzi pesanti, e la contiguità con le rotaie del tram possono deteriorare il manto stradale.

I cittadini che volessero segnalare la presenza di buche sul manto stradale possono farlo attraverso il sito del Comune di Milano: previa registrazione è necessario cliccare “contattami” - in alto a destra sulla pagina - per effettuare la segnalazione che viene inoltrata all’Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità.