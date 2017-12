Maltempo: Lombardia, allerta frane e ghiaccio, Po sale di 1 metro



Rischio valanghe in montagna e frane nella Bergamasca, allerta ghiaccio sulle strade mentre il livello del fiume Po sale di oltre un metro in appena 24 ore. E' quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sull'ondata di maltempo che sta investendo la Lombardia. In montagna - spiega la Coldiretti - la neve fresca rappresenta il problema principale con il rischio valanghe che rimane forte, mentre a Riva di Solto nella Bergamasca una frana caduta nella notte sulla strada Rivierasca occidentale ha provocato disagi alla circolazione.



E sempre in provincia di Bergamo, nella notte a Mezzoldo uno smottamento ha coinvolto un'abitazione fortunatamente senza conseguenze mentre a Gandellino si e' dovuti intervenire per ripristinare il torrente della Valle Pesel che ha scaricato in strada fango e detriti a causa delle abbondanti piogge. Contro le insidie del ghiaccio sono gia' stati mobilitati in diverse zone della Lombardia i trattori degli agricoltori Coldiretti per spargere il sale e rendere piu' sicure le strade. Intanto il fiume Po e' salito di oltre un metro in appena 24 ore al Ponte della Becca in provincia di Pavia. Il rapido innalzamento del piu' grande fiume italiano e' rappresentativo della situazione di difficolta' dei bacini idrografici lungo la Penisola con allarmi, tracimazioni e paesi evacuati con conseguenti allagamenti delle campagne.