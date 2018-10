Maltempo, nubifragi e venti record in Lombardia. Il Po si alza di 2,5 metri

Maltempo, nubifragi e venti forti in Lombardia: piante cadute a Milano. Crolla il cornicione del municipio a Broni

La protezione civile della Lombardia ha emesso per oggi un bollettino per una criticità elevata di rischio idrogeologico, codice rosso. Sono in allerta le sale operative di tutti i comuni capoluogo. Quella del Comune di Milano ha diramato ieri sera una allerta per la giornata di oggi, per raffiche di venti e una intensificazione delle piogge. A Milano i vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi per piante cadute o pericolanti. In due casi, i rami nella hanno ferito le persone che si trovavano nelle auto in transito. A Broni, invece, in provincia di Pavia, è crollato persino il cornicione del municipio.

Maltempo: Coldiretti, Po sale di 2,5 metri in 24 ore

Il livello idrometrico del fiume Po e' gia' salito di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di maltempo. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 29 ottobre al Ponte della Becca. Lo stato del principale fiume italiano e' significativo, sottolinea la Coldiretti, delle difficolta' in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola, a partire dall'Adige al Brenta ma anche i corsi d'acqua minori dove e' alto il livello di attenzione nelle campagne lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti.

Il maltempo, continua la Coldiretti, si abbatte sull'Italia in un autunno secco in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. A preoccupare, precisa la Coldiretti, sono anche gli effetti sulle coltivazioni agricole nelle campagne dove dall'inizio dell'anno si contano perdite superiori ai 600 milioni di euro a causa degli eventi estremi, tra nubifragi, bombe d'acqua, grandinate, trombe d'aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. Sono infatti in fase di raccolta dai kaki ai kiwi fino alle ultime mele ma a rischio in alcune zone, continua la Coldiretti, anche la raccolta delle olive appena iniziata e la vendemmia giunta ormai alla fine, oltre che le verdure. L'andamento anomalo di quest'anno conferma la tendenza alla tropicalizzazione del clima per effetto dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano, conclude la Coldiretti, con la piu' elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo.