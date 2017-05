Maltempo, nubifragio a Milano: esonda il Seveso. Sottopassi allagati

Maltempo, nubifragio nella notte a Milano: esonda il Seveso



Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento da ieri pomeriggio si abbattono su Milano. In particolare la situazione è peggiorata durante la notte, quando il Seveso è tornato a preoccupare gli abitanti della zona Nord di Milano. Colpa delle intense piogge che, a distanza di un anno, hanno portato a nuove esondazioni. I Vigili del fuoco hanno dovuto compiere decine e decine di interventi per allagamenti e strutture pericolanti.



Sul posto sono subito intervenuti i tecnici di Mm e dell’Amsa che hanno aperto i chiusini. Allagati anche i sottopassi di viale Suzzani e alcune auto sono rimaste intrappolate. La polizia locale ha chiuso le vie d’accesso al quartiere. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per strade e cantine allagate.



Disagi si sono avuti alla circolazione delle auto, su strade e autostrade: a Milano chiusi alcuni sottopassi come quello di via Stephenson, Astesani e Sant'Elia, con rallentamenti per chi stamani si reca a lavoro. I Vigili del fuoco, solo dalle 22 di ieri sera, sono intervenuti per oltre cento chiamate. Gli interventi piu' comuni sono stati per allagamenti di scantinati, balconi e tetti pericolanti, cedimenti di ponteggi, e alberi caduti.



Il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso una allerta meteo che prevedeva, a partire proprio da ieri, temporali localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Per questo la regione ha chiesto ai comuni di attivare “azioni di monitoraggio” contro “gli scenari di rischio temporali forti con effetti dannosi sul territorio” e agli “scenari di rischio idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati legati a instabilità di versante, colate di detrito o di fango, fenomeni di erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici”. Sorvegliati speciali rimangono il Seveso e Lambro, che già hanno causato disagi anche in Brianza dove il Lambro nel tratto cittadino di Monza ha superato i livelli di guardia e le prime barriere. Allagamenti anche sulla Milano-Meda.