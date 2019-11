Maltempo: ondata piena Po a Cremona, ancora allerta rossa

L'ondata di piena del fiume Po non accenna a diminuire in Lombardia dove a Cremona questa mattina il fiume e' arrivato a 4.34 metri sullo zero idrometrico. Situazione critica a Gerre de' Caprioli, Spinadesco, Stagno Lombardo, e poi sul Casalasco a Gussola, Torricella del Pizzo, e Casalmaggiore dove e' stata allertata un'aliquota del 10 Reggimento Genio Guastatori specializzato in movimento terra, per garantire tempestiva operativita'. All'isola Pescaroli ieri sera alle 22,30 il livello era di 4.60 metri e questa mattina alle 8 a 4,95, con la piena ancora in transito a Piacenza; il livello massimo previsto per Isola e' di 5.20-5.50 metri, previsti per la tarda serata del 26 novembre.

Nel Pavese, il Ticino e il Po da questa mattina fanno un po' meno paura. A Bereguardo, al ponte di Barche, questa mattina il Ticino si e' fermato a 159 centimetri sopra lo zero mentre a Vigevano alle 9 il fiume era 30 centimetri sullo zero. Intanto il Po dopo i 5 metri e 91 centimetri al ponte della Becca di lunedi' 25 novembre alle 13 alle 9 di oggi il sistema di monitoraggio dell'Aipo segna 5 metri e 18 mentre a sud a Spessa Po dove misura 6,37 metri resta la soglia di preallarme. Tutto mentre l'acqua ha lentamente lasciato Borgo Ticino.