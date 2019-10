Maltempo: riattivate linee ferroviarie Genova-Milano

Dopo lo stop provocato dalle condizioni causate dal maltempo, è stata riattivata dalle 6 di questa mattina la circolazione sulle linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino che era stata interrotta a causa del forte maltempo. Sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocita' ridotta tra Arquata e Cassano, prevista la cancellazione di alcuni mezzi a lunga percorrenza. Sulla Genova-Torino, invece, i treni viaggiano a velocita' ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Prevista al momento una riduzione dell'offerta con la cancellazione dei treni tra Alessandria e Arquata. Lo comunica in una nota Rete Ferroviaria italiana, specificando che resta interrotta la circolazione sulla Genova-Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui e' stato istituito un servizio sostitutivo con bus. Le squadre tecniche di Rfi, composte da oltre 60 tecnici, sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell'infrastruttura.