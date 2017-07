Maltempo: rischio temporali e vento forte in Lombardia

Ordinaria criticita' per rischio temporali e vento forte a partire dalla mezzanotte in Lombardia. E' quanto comunica la sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un avviso in codice giallo. "Le previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr - ha spiegato l'assessore Simona Bordonali - prevedono precipitazioni a carattere temporalesco, su Alpi e Prealpi gia' dal mattino di domani 21 luglio e sulla Pianura occidentale nel pomeriggio, ovunque in intensificazione dal tardo pomeriggio-sera".