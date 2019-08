Maltempo:treni bloccati, strade chiuse, vento e grandine in Lombardia

Maltempo: treni bloccati, vento, esondazioni e grandine in Lombardia

La statale per Malpensa chiusa per allagamento, il traffico ferroviario rallentato se non interrotto e due casi di automobilisti rimasti intrappolati nelle vetture dagli alberi caduti sulla strada. È il bilancio del forte temporale che ha interessato la Lombardia attorno all'ora di pranzo. In provincia di Varese la strada statale 336, che collega l'autostrada Milano-Varese con la Torino-Trieste passando per l'aeroporto di Malpensa, è momentaneamente chiusa a causa dell'allagamento di un sottopasso tra Gallarate e Cardano al Campo, in direzione Malpensa. Lo riferisce la stessa Anas, il cui personale è tuttora sul posto per tentare di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. E al lavoro sono anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana, impegnati su diverse tratte danneggiate dal maltempo. In particolare, è interrotto il traffico tra Treviglio e Romano sulla linea Milano-Brescia e tra Treviglio e Casaletto Vaprio sulla linea Cremona-Treviglio per danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Convogli fermi per poco meno di un'ora anche tra Bivio Rosales e Albate Camerlata (Milano-Chiasso) per allagamento della sede ferroviaria: due Intercity e 16 regionali hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti, 4 regionali sono stati cancellati e 5 sono stati limitati nel loro percorso. Sulla Milano-Treviglio-Bergamo interrotta la circolazione tra Treviglio e Bergamo dalle 14.40 alle 16 per rami sulla sede ferroviaria: 10 regionali hanno ritardato fino a 100 minuti e altri due sono stati cancellati. Nel Milanese i danni maggiori alla viabilità sono stati registrati nella zona Nord-Est della provincia, in particolare nelle aree di Cassano d'Adda e Vaprio d'Adda, come riferiscono i vigili del fuoco di Milano. Sulla strada provinciale 104 sono stati necessari diversi interventi per rimuovere gli alberi dalla carreggiata e per liberare un paio di automobilisti rimasti intrappolati nelle rispettive vetture. A Milano città, invece, situazione sotto controllo: solo un paio di alberi caduti, ma niente che non fosse previsto dall'allerta meteo.

Pioggia e grandine sul Bresciano

Una bufera di forte vento e grandine ha sferzato per oltre 30 minuti il Bresciano provocando danni soprattutto in citta' e in Franciacorta tra Rodengo Saiano, Gussago e Cazzago San Martino. Chicchi di grandine grandi come palline da ping pong si sono abbattuti sui campi e sulle auto. Una tempesta che si e' poi spostata sul Garda creando disagi lungo la A4. Ed è stata riaperta la statale 45bis 'Gardesana Occidentale', in corrispondenza del km 103.2 a Limone sul Garda, in provincia di Brescia. Il traffico torna regolare. E' quanto fa sapere, in una nota, Anas. La strada era stata chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di una frana legata alle forti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore. Sul posto, si sono recate oltre alle squadre Anas, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e il personale della Protezione Civile. Immediate le operazioni di pulizia del piano viabile, poi, non appena il meteo lo consentirà, si procederà alle prime verifiche del versante.

Nubifragio nel Bergamasco

Un violento nubifragio si è abbattuto attorno alle 14.30 su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Il vento ha fatto volare via un tetto di un'edificio a Ranica: la parte di copertura e' poi ricaduta dall'altra parte della strada, senza fortunatamente colpire nessuno.

Nel Monzese vento scoperchia palazzina

A Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, il vento ha scoperchiato una palazzina di 6 piani in piazza Martiri della libertà, nei pressi del municipio. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Monza, tuttora impegnati sul posto per rimuovere le coperture pericolanti. Il tetto dell'edificio, a quanto riferito fatto di lamiere coibentate, sarebbe in parte volato via a causa del forte vento che ha accompagnato l'ondata di maltempo che ha interessato in queste ore la zona. Le lamiere cadute non avrebbero colpito nessuno e l'incidente non avrebbe causato feriti.

Sfollati nel Lecchese per esondazione torrente

Quattordici persone sono state allontanate dalle loro case a Casargo, in provincia di Lecco, nell'alta Valsassina, in seguito all'esondazione del torrente Val da Corda avvenuta ieri sera a causa delle forti piogge. "Siamo in stato di allerta, al momento contiamo 14 sfollati, pesanti danni al cimitero di Indovero e Narro, due smottamenti sulla strada che porta a Giumello - ha spiegato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini -. Migliaia di metri cubi di fango e detriti hanno causato la tracimazione del torrente Val da Corda, invadendo poi strade e abitazioni, e c'e' un altro fiume che stiamo monitorando con attenzione. Se non smette di piovere la situazione potrebbe davvero peggiorare".