Maltempo, tromba d'aria a Monza, danni nel sud-est milanese

Violento nubifragio tra Milano e Monza

Tromba d'aria in Brianza nella notte: unita a grandine e raffiche di vento, la tempesta abbattutasi sul Monzese ha fatto danni in particolare ad Arcore e Villasanta, spezzando alberi e bloccando la circolazione. Super lavoro per i vigili del fuoco impegnati a liberare le strade e le case colpite dai rami. Disagi anche nel Milanese, in particolare tra Melegnano e Pantigliate, dove due tetti di abitazione sono stati scoperchiati. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti.