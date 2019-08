Maltempo, vento scoperchia palazzina nel Monzese

A Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, il vento ha scoperchiato una palazzina di 6 piani in piazza Martiri della libertà, nei pressi del municipio. Lo riferiscono i vigili del fuoco di Monza, tuttora impegnati sul posto per rimuovere le coperture pericolanti. Il tetto dell'edificio, a quanto riferito fatto di lamiere coibentate, sarebbe in parte volato via a causa del forte vento che ha accompagnato l'ondata di maltempo che ha interessato in queste ore la zona. Le lamiere cadute non avrebbero colpito nessuno e l'incidente non avrebbe causato feriti.