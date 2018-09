Maltrattamenti ai bambini in asilo: 2 anni e 4 mesi per la maestra

Maltrattamenti sui bambini all'asilo: maestra di Varedo condannata a 2 anni e 4 mesi

Due anni e 4 mesi e interdizione dai pubblici uffici. È la pena alla quale, a seguito di patteggiamento, è stata condannata la maestra dell’asilo dell’Istituto Bagatti Valsecchi di Varedo (Monza), agli arresti domiciliari dallo scorso aprile con accuse di maltrattamenti ripetuti nei confronti dei suoi piccoli alunni di 4 e 5 anni.

La sentenza è stata emanata dal gup del tribunale di Monza nel pomeriggio di oggi e prevede una pena di 4 mesi superiore all'ipotesi di patteggiamento iniziale. Un inasprimento legato alla riformulazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, che alla maestra di 48 anni ha contestato nuove aggravanti.

Nessuna sospensione condizionale della pena, dunque, per la donna, che a questo punto non può più evitare l'interdizione dai pubblici uffici e non potrà dunque tornare in classe. Le azioni della donna erano state scoperte quando i carabinieri di Varedo avevano piazzato una telecamera nascosta nella classe, riuscendo a filmare i maltrattamenti, gli schiaffi e le umiliazioni subiti dai bambini, ai quali venivano rivolti anche insulti razzisti. La stessa maestra, da quanto emerso, era reduce da un precedente periodo di sospensione.

A causa della natura del processo, avvenuto con patteggiamento nella forma del giudizio immediato, le famiglie dei bambini non hanno potuto costituirsi parte civile e per ottenere eventuali risarcimenti dovranno attendere le cause civili (con notevoli spese a carico delle famiglie stesse). Secondo quanto riferito dai legali delle famiglie, i genitori potrebbero rivalersi contro la scuola e il ministero dell’istruzione.