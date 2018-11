Maltrattamenti ai bambini in asilo: la protesta dei genitori

Maltrattamenti ai bambini in asilo: momenti di tensione a Pero

"Non potevate non sapere". Sono arrivati a scuola per prendere i figli in una giornata diversa dalle altre, quella in cui hanno scoperto che i loro piccoli venivano costantemente maltrattati da uno dei loro maestri, uno degli adulti di cui si fidavano e a cui avevano affidato la cura dei loro figli, arrestato stamattina dopo la verifica di 42 episodi. "Dateci i bambini, non ci crediamo nessuno si fosse accorto", hanno urlato i genitori dei bimbi iscritti all'asilo di Pero, creando qualche momento di tensione e costringendo una delle collaboratrici scolastiche a uscire per parlare con i familiari. "Ridateci i nostri bambini e basta - hanno urlato in tanti - non ci crediamo che qui nessuno si fosse accorto di nulla".

La notizia ha provocato anche le reazioni della politica, con una richiesta di accelerazione nell'iter per gli incentivi all'installazione di telecamere, con la legge approvata martedì in Consiglio Regionale. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato: "Fatti come quello accaduto a Pero lasciano esterrefatti. Purtroppo non è la prima volta che si verificano e la frequenza di questi atteggiamenti diventa sempre più intensa. Per questo motivo - ha aggiunto - la legge che abbiamo approvato martedì in Consiglio regionale, che favorisce l'installazione di impianti di videosorveglianza nei nidi e nei micronidi, acquista una valenza ancora maggiore".