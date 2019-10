Maltrattamenti alla compagna. Maniero: "Non sono violento"

Davanti al gip ha risposto a tutte le domande. Durante l'interrogatorio di garanzia Felice Maniero, arrestato venerdi' con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna, si e' difeso ammettendo di aver insultato la compagna ma solo in poche occasioni Ma di non aver mai usato violenza. "Non sono una persona violenta da oltre 25 anni e mai avrei voluto attirare l'attenzione su di me con il rischio di tornare in carcere lasciando sola mia figlia", ha detto Maniero affidando il suo pensiero all'avvocato Luca Broli.