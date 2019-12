Maltrattamenti in asilo, servono telecamere ovunque e pene severissime

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Io oggi sono schifato. Ho due bambini, che hanno frequentato l'asilo nido. E ho pensato a loro mentre leggevo dell'ennesimo caso, con tanto di registrazioni da parte dei pm di Varese, di una maestra che in venti occasioni ha maltrattato i bambini che le erano stati affidati. Addirittura si appartava con il fidanzato per accoppiarsi, in una stanza, lasciando i bambini nell'altra. Li ha schiaffeggiati, questi bimbi. Li ha lasciati a piangere disperatamente. Questa donna è una merda. Non ho altre parole. Però spetta a noi mettere in campo tutte le contromisure. Quindi: telecamere ovunque e pene severissime. Per intenderci: più dei corrotti, più di chi ruba, più di chi evade le tasse. Perché chi fa male al più piccolo fra noi, diceva Qualcuno, sarebbe meglio che si gettasse in mare con una macina al collo.