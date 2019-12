Maltrattamenti in casa famiglia, gestori indagati



La donna denunciata è Germana Giacomelli, che da oltre 30 anni gestisce la casa famiglia che ha ospitato più di cento ragazzi. Perquisizioni e sequestri dopo un servizio delle Iene. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Mantova ad eseguire una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di una donna di 62 anni e di un uomo di 25 per maltrattamenti aggravati e continuati ai danni di ragazzi, in prevalenza minorenni e alcuni affetti da disabilità, affidati alla casa famiglia da loro gestita con altre persone.

Il provvedimento è stato chiesto dalla Procura di Mantova che da tempo sta conducendo le indagini nei confronti dei due allontanati e di altre persone. Al momento della notifica dell'ordinanza gli uomini della Squadra Mobile e della Sezione di P.G. della Polizia hanno eseguito perquisizioni e sequestri.