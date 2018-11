Man's World torna a Milano dal 30 novembre

Il 30 novembre torna a Milano Man's World

Dopo il successo della prima edizione di maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 6.000 visitatori e più di 60 marchi espositori, Man’s World, l’evento internazionale dedicato all’uomo e alle sue passioni, torna protagonista a Milano da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre 2018 presso gli spazi di Fabbrica Orobia 15, in partnership con Bullfrog, Motor Trend Canale 56, Womo e Fever -Tree.

Man’s World è un luogo elegante, divertente ed esclusivo, dove andare per regalarsi il lusso di un tempo per sé: regolare la barba, provare abiti su misura e realtà virtuale, conoscere artigiani e professionisti che hanno fatto della propria passione un mestiere. E ancora: trascorrere una serata degustando cocktail, distillati pregiati, tabacco da pipa e sigari pregiati nell’esclusiva Cigar Lounge che ospita il Club Amici del Sigaro Toscano. Ma anche fare acquisti e regali in vista del Natale.

Partner di Man’s World Winter Edition sono Bullfrog, il barber shop che ha rivoluzionato il concetto di barberia, Motor Trend, il canale del gruppo Discovery Italia (visibile al 56 del Digitale Terrestre) interamente dedicato alle passioni maschili, WOMO, un concept store dove fragranze inebrianti, prodotti per la rasatura e la cura del corpo definiscono una nuova shopping experience maschile e Fever-Tree, il cui progetto creativo abbina ogni tipologia di acqua tonica ai distillati più appropriati.

Numerosi i grandi marchi e le realtà più ricercate presenti a Man’s World Winter Edition, tra cui: per la sezione moda e accessori, l’azienda di tessitura Albeni 1905, la realtà artigianale legata al mondo delle scarpe Carlo Alberto, la realtà milanese nata dalla passione per il denim Denim Boulevard, il marchio partenopeo conosciuto il tutto il mondo per le sue cravatte E. Marinella, l’oreficeria Effe 23, il brand inglese di outwear e accessori realizzati con materiali altamente performanti Matchless London e le borse artigianali di Officine Federali.

E ancora, Ta2, la prima azienda italiana che produce giacche di pelle personalizzate con una tecnica di tatuaggio brevettata – a Man’s World presenta la collaborazione con Nicolai Lilin, autore di Educazione Siberiana – , l’azienda americana di scarpe in pelle Red Wing Shoes, il brand di occhiali da sole artigianali Estiara, il marchio di accessori unici dedicati all’outdoor Viamartinella, gli artigiani dello sci Zero Ski, le bicilette iconiche Carrer Bikes, i gioielli gotic rock di Quinto Ego. Tra gli espositori anche Lost and Found, realtà che vende e noleggia arredamento e oggettistica originale made in USA, Rusted Vintage, l’officina che offre e realizza una selezionata gamma di arredi vintage, e RisiKo!, il gioco cult che ha fatto la storia del gioco di strategia in Italia.

Nell’ambito health & beauty sono presenti Bullfrog, la realtà legata al mondo della barberia, Hemp Care, il progetto innovativo che si contraddistingue per l’uso dell’Olio di Canapa Italiana Bio, il marchio di skincare svizzero INEO, la fragranza ispirata alle essenze del Parco Nazionale d’Abruzzo PARCO1923 e il concept store dedicato alla cura del corpo WOMO.

Per il settore food & beverage sono presenti in evento: dal Piemonte l’azienda Bodrato Cioccolato con le sue selezioni di cacao monorigine e i rinomati boeri, il brand attivo nell'importazione e distribuzione di spirits Compagnia dei Caraibi, l’azienda leader del mondo della grappa Distillerie Berta, il gin artigianale Mì&Tì che presenta in anteprima il Gin Lù – primo gin affinato in tre legni diversi –, il prestigioso Rum Diplomatico. E ancora, il gin d’eccellenza Sabatini Gin, l’azienda Fever-Tree, leader nel settore della premium mixology, il concept bar milanese The Spirit e la premium beer Warsteiner.

Per quanto riguarda la tecnologia e l’innovazione sono presenti Dyson, Global Technology Company inglese che presenta la sua gamma di soluzioni per il mondo beauty, la pulizia della casa e la purificazione degli ambienti indoor, Oversense by Gruppo DSE, la piattaforma di Immersive Reality che converte uno spazio reale in una dimensione virtuale, Dario Morlacchi, l’azienda di noleggio e riparazione di macchine da gioco d’epoca, e ancora, Brionvega, l’azienda che produce le più famose riedizioni di iconici pezzi di elettronica di design. Inoltre, Samsung, azienda leader nella realizzazione di elettrodomestici innovativi che riflettono il concetto di smart home, Acer, azienda sempre alla ricerca delle soluzioni tecnologiche più spinte, e AEG, marchio premium di elettrodomestici in grado di offrire tecnologie professionali e un design in linea con le cucine più moderne.

Per il comparto motori Man’s World ospita American Dreams, la realtà di import export di moto e macchine americane più popolare in Italia, la concessionaria automotive Gruppo Fassina, il distributore italiano di vetture McLaren McLaren Milano, lo store-officina Valli Store e il canale del gruppo Discovery Italia Motor Trend. Infine, per il pubblico è possibile sperimentare i prodotti esclusivi del Club Amici del Sigaro

Toscano e le pipe d’eccellenza artigianale Savinelli.