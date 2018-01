Manager in Svizzera morto a Milano: "Malore 15 giorni prima del ritrovamento"

Enrico Maccari

Manager che lavorava in Svizzera morto a Milano: "Malore 15 giorni prima del ritrovamento"



E' morto una quindicina di giorni prima del ritrovamento del suo cadavere Enrico Maccari, il manager che lavorava in Svizzera scomparso il 25 dicembre scorso e trovato senza vita in un appartamento di via Fratelli Pozzi a Milano. Lo svela l'autopsia effettuata 4 giorni fa nell'ambito dell'indagine coordinata dal pm Valeria Sottosanti. Sempre dall'analisi del cadavere, era gia' emerso che non c'erano evidenti segni di violenza sul corpo dell'uomo che potrebbe quindi essere morto proprio il giorno di Natale. Ora si aspettano gli esiti degli esami tossicologici e la relazione finale dei medici legali che dovrebbe chiarire l'origine della morte, da attribuire con ogni probabilita' a un malore. L'abitazione in cui e' stato trovato Maccari era in affitto a una persona transessuale che la utilizzava per i suoi incontri e che al momento non e' ancora stata rintracciata dagli inquirenti.