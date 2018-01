Manager scomparso in Svizzera ritrovato morto in appartamento a Milano

Trovato in appartamento Milano manager scomparso

E' stato trovato dalla polizia il corpo dell'imprenditore Enrico Maccari in un appartamento di via Fratelli Pozzi 1, zona Villa San Giovanni a Milano. Sul posto ci sono gli uomini della squadra Squadra Mobile milanese. Dalle prime informazioni la casa e' apparsa in ordine.

Maccari, cinquantenne, era residente nel Canton Ticino e faceva il manager di una multinazionale: e' scomparso il giorno di Natale. Da allora il telefono era risultato spento e la sua auto era stata trovata parcheggiata in viale Monza a Milano, anche se lui viveva vicino a Bellinzona.