Manchester, se è guerra, occorre rispondere come si deve Lo Spillino

Almeno su questo ha ragione Maroni: è una guerra. E non serviva l’attentato di nideato per colpire degli adolescenti, per comprenderlo. Non è escluso che anche l’Occidente abbia commesso errori gravi sullo scacchiere medio orientale. Sta di fatto che oggi siamo in guerra. E se è guerra occorre rispondere come si deve. Senza paura di dare l’impressione di “cambiare stile di vita”: chiedetelo alle famiglie dei morti... La vita l’hanno persa migliaia di civili a New York, Parigi, Londra, Berlino e poi Manchester. E fronteggiare una guerra vuol dire rinunciare a qualcosa per limitare i danni e sconfiggere il terrore. E allora l’Europa deve pensare – oltre che a forze di intelligence e armate comuni – a leggi speciali per consentire di fermare chiunque sia sospetto e ogni iniziativa valida di prevenzione. Il razzismo e l’accoglienza non centrano niente, con buona pace per i marciatori. Dobbiamo salvaguardare i nostri livelli di civiltà. Ma quando sono in gioco le vite di persone inermi occorre agire. E il fatto che l’Italia – da sempre luogo di scambio con il mondo arabo – non sia stata ancora colpita pesantemente, deve aumentare la nostra vigilanza e le nostre responsabilità, anche nei confronti di Paesi che hanno pagato un prezzo pesantissimo.

Mario Rossi