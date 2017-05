"Mandateci elettricisti, non polizia": la Casa del Sole protesta in Comune

La scuola La Casa del Sole nel Parco Trotter di Milano

La Casa del Sole del Parco Trotter fa litigare l'assessore Carmela Rozza ed il consigliere di Sinistra x Milano Paolo Limonta. E' successo durante il consiglio comunale di ieri in cui, davanti agli stessi genitori ed agli insegnanti della scuola nel cui teatro è avvenuto venerdì il "blitz" della Polizia locale, si è discusso dell'azione dei "ghisa". Con Limonta che ha criticato l'interruzione dello spettacolo dei bambini che si stava svolgendo, mentre l'assessore ha replicato: "Sono convinta che la polizia locale abbia fatto il suo dovere garantendo la sicurezza dei bambini. È stato un intervento di polizia giudiziaria che ha accertato il mancato rispetto delle norme, la pratica passa all’autorità giudiziaria – ha puntualizzato Rozza –. Se i cittadini ritengono che sia stato un comportamento lesivo delle leggi possono dire la loro nelle sedi adeguate. Dalle foto che ho visto del teatrino sono preoccupata per l’assenza di un responsabile della sicurezza, mi preoccupa che i genitori che portano i figli a scuola non si preoccupano della sicurezza dei luoghi".

"Mandateci elettricisti e muratori, non polizia", è stato invece lo slogan dei genitori e degli insegnanti, che si sono visti irrompere gli agenti venerdì a causa della inagibilità degli spazi del Teatrino del Trotter, privo del certificato di prevenzione incendi. Nella giornata di domenica lo spettacolo dei bimbi della primaria era andato in replica con quattro agenti e due vigili del fuoco tra il pubblico, anche per monitorare che non si sforasse sul numero massimo di spettatori consentiti, 99.