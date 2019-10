Manifestazione di Roma, Rizzi: "Forza Italia rappresenta il centrodestra"

Il consigliere comunale di Forza Italia Alan Rizzi, sottosegretario di Regione Lombardia, esprime soddisfazione al termine della manifestazione "Orgoglio italiano" del 19 ottobre a Roma, che ha visto scendere in piazza il centrodestra: “Una giornata emozionante, uno sforzo organizzativo necessario. Il gruppo che con me è partito da Milano è rientrato entusiasta e ancora più motivato alla battaglia politica contro una maggioranza rinchiusa nei Palazzi” confessa Rizzi.

Ma non è l’unico motivo di soddisfazione per il consigliere regionale di Forza Italia. “La piazza di Roma, che ha radunato il popolo del centrodestra, ha sciolto i dubbi e le perplessità a tutti quegli scettici che in questa piazza non ci credevano più. Quantomeno, non ci credevano fino a quando il presidente Berlusconi, con la sua solita lungimiranza, ha rimesso la barra al posto giusto” chiarisce Rizzi.

“Vedere tanti esponenti di Forza Italia in cerca di foto con i nostri alleati di sempre è stata davvero una soddisfazione. Insomma, rieccoci”. È sicuro Rizzi quando afferma: “La giornata di ieri (sabato, ndr) segna uno spartiacque. Se fino a ieri vi era spazio per lo scettico, il dubbioso, il timoroso, il rinnegatore, da oggi le cose cambiano. E dai dati di realtà non ci si può più scostare: Forza Italia è nel centrodestra il cui leader è Matteo Salvini, come sottolineato dal Berlusconi. Non c’è più spazio per i giochetti, per esperimenti confusionari e intese innaturali. Una delle prossime sfide che ci vedrà attori principali sarà ad esempio Milano e occorre lavorare da subito per mettere in campo un’agenda comune per il centrodestra unito senza indugi”. “Berlusconi ci ha ricordato che per noi le sinistra, sotto qualsiasi veste, rimane avversaria perchè noi rappresentiamo il popolo che lavora, produce, rispetta le regole. Loro invece lobby e potentati stranieri”.

Una giornata storica che spazza via i dubbi e le incertezze. Che comunque, sottolinea Rizzi “per molti, come me, il nostro popolo non è mai stato messo in discussione, quello del centrodestra senza se e senza ma".