Manifestazione Lega a Milano, Calenda: "Io non ci sarò? E invece sì"

"Lui non ci sara'": e' lo slogan scelto dalla Lega per chiamare a raccolta i suoi militanti, domani in Piazza Duomo a Milano. E sotto lo slogan, sui manifesti e le card che rimbalzano in rete, i volti degli 'arcinemici' della Lega. Tra questi il capolista del Partito Democratico nel Nord Est, Carlo Calenda. Senonche', l'ex ministro raccoglie la sfida e rilancia: "Sai che c'e' Matteo Salvini? Che mi sono rotto di farmi dire da te dove saro' o dove non saro'. Quindi io ci saro'. Senza scorta e senza cordoni. Pronto a fare un confronto con te e con i tuoi elettori. Ci vediamo domani a Milano". Un candidato del Pd a una iniziativa della Lega? Calenda spiega cosi' una scelta che potrebbe apparire una contraddizione in termini: "Vi chiedo di non venire a disturbare il comizio di Salvini. Io saro' li', in prima fila. Pronto a salire sul palco per un confronto civile e democratico. Ma nessun altro deve venire. Nessun disordine deve essere provocato. Altrimenti non vado. Io rispetto i comizi altrui. A Modena l'ho sfidato ma non sono andato. Pero' se usi la mia faccia per promuovere il tuo comizio pensando di potermi intimorire e di dirmi dove posso o non posso andare..allora non ci siamo. Andro' senza disturbare. Siamo Europei Partito Democratico".

"La Lega è sotto attacco - recita la chiamata a raccolta del Carroccio per la manifestazione di domani, vogliono impedire la nostra vittoria con ogni mezzo! Per questo esserci sabato a Milano (piazza Duomo, ore 15) è fondamentale. Chi tace è complice. Scriviamo la Storia insieme!"