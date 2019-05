Mantova, arrestata la maestra stalker del sindaco

E' finita in carcere Lorena Buzzago, ex maestra a Mantova accusata di stalking nei confronti del sindaco Mattia Palazzi e del capogruppo di opposizione, il forzista Pierluigi Baschieri. La donna ha prima stalkerizzato tramite social network i due politici, poi ha dato alle stampe un volume intitolato "50 e più sfumature di giallo - Mantova vista a 90 gradi", libro a luci rosse distribuito clandestinamente porta a porta in città con diffamazioni hard nei confronti di alcuni politici locali.