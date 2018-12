Mantova, chiesti 20 anni per i Fasci Italiani del Lavoro

Ricostituzione del Partito Fascista: chiesti 20 anni per i Fasci Italiani del Lavoro

Venti anni per la ricostituzione del partito Fascista. E' quanto chiesto dalla procura di Mantova per sette dei nove imputati del processo a carico dei Fasci Italiani del Lavoro per voce del procuratore capo Manuela Fasolato.

Il giudice ha aggiornato l'udienza al prossimo 22 marzo. Ai nove imputati viene contestata la ricostituzione del disciolto partito fascista in violazione della Legge Scelba e della XII disposizione transitoria della Costituzione.