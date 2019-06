Mantova, sequestrati oltre 4 mila prodotti non sicuri, tra cui giocattoli

Sequestrati oltre 4 mila prodotti non sicuri tra giocattoli, accessori per capelli, prodotti filati, prodotti per la cura della persona e incensi al mercato settimanale di Castel d'Ario, in provincia di Mantova. I prodotti erano privi dell'attestazione di conformità europea e dei requisiti minimi di identificazione prescritti e quindi, potenzialmente pericolosa per il consumatore. Tra i prodotti sequestrati anche gadget come portachiavi, borsette e oggetti luminosi in grado di attirare l'attenzione dei più piccoli. La merce era esposta sul banco di un venditore ambulante di origini extracomunitarie ed è stata sequestrata dalla guardia di finanza. L'uomo è stato segnalato alla camera di commercio di Mantova per le violazioni al Codice del Consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.823,00 euro, e le violazioni in materia di sicurezza dei giocattoli, per le quali sono previste sanzioni fino a 10.000 euro.