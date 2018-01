Mantova, si ribalta scuolabus con ventinove bambini a bordo



Uno scuolabus con a bordo ventinove bambini si e' ribaltato nei pressi di Castellucchio, in provincia di Mantova, lungo la ss10, intorno alle 13. Secondo quanto si apprende dal servizio Areu, l'azienda regionale di emergenza urgenza, nessuno dei passeggeri sarebbe grave. Ma le valutazioni sono ancora in corso. Sul posto l'elisoccorso, l'automedica e due ambulanze. Non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto.

Secondo le prime informazioni che arrivano dall'Areu, il servizio regionale di emergenza urgenza, non ci sono codici rossi. Ma molti feriti lievi. In totale 25 codici verdi e 5 codici gialli. Tra questi ultimi, l'autista del mezzo, ricoverato con trauma cranico, portato all'ospedale di Verona. Gli altri codici gialli sono stati trasportati agli ospedali di Mantova, Pieve di Coriano e a Brescia. I 25 bambini in codice verde sono stati smistati nei vari Ps del territorio