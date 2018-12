Mantova, sindaco vittima di stalking da parte di una maestra

Una maestra di Mantova, Lorena Buzzago, di 49 anni, e' accusata di stalking nei confronti del sindaco del capoluogo, Mattia Palazzi, e del consigliere comunale Pier Luigi Baschieri. Coinvolto anche il marito della donna, di 53 anni. La coppia, secondo quanto riporta 'Il Giornale di Mantova' e' indagata per diffamazione e atti persecutori, avendo infondatamente accusato pubblicamente il sindaco attraverso i social di presunte molestie sessuali. La Digos e' intervenuta sequestrando tra l'altro il profilo Facebook della donna. Per i due e' scattato anche il divieto di avvicinarsi al sindaco Palazzi e al consigliere Baschieri a meno di 200 metri, nonche' il divieto di comunicare con loro, con qualsiasi mezzo, diretto ed indiretto. La donna era gia' stata ammonita dalla Questura lo scorso 23 novembre. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano, e' stata proprio la Buzzago a rendere pubblica la vicenda, usando i propri profili social per diffondere le pesanti accuse all'indirizzo del sindaco. Il sindaco ha reagito chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Gia' lo scorso anno Palazzi era stato al centro di un episodio, accusato falsamente da un'altra donna di presunte minacce sessuali. La Buzzago, che esercitava la professione di maestra presso il Comune di Mantova, era stata anche al centro di una polemica con dei genitori di un minore ai quali avrebbe detto di spararsi in testa. Successivamente, sempre per mezzo social, la donna aveva sostenuto la tesi dell'equivoco.