Mantovani, nuovo rinvio a giudizio chiesto dalla Procura

Nuovo rinvio a giudizio chiesto dalla Procura di Milano per l'ex vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani e per altre otto persone tra cui sua moglie, nell'ambito dell'indagine per il presunto drenaggio di 1,3 milioni di euro dalle casse di alcune Onlus. Il pm Giovanni Polizzi, titolare dell’indagine che nel 2017 aveva portato anche a sequestri, ha inoltrato di nuovo la richiesta di processo, ma riformulando le accuse. Nella nuova richiesta di rinvio a giudizio sono contestate a vario titolo l’autoriciclaggio, l’appropriazione indebita e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il legale di Mantovani ha parlato di "ricostruzione non fantasiosa ma di più"