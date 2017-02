Mantovani, Regione ritira la costituzione di parte civile. M5S: "Scandaloso"

Mario Mantovani

Regione Lombardia ritira la costituzione di parte civile che aveva presentata negli scorsi mesi nei confronti di Mario Mantovani: la decisione sarà ratificata lunedì e giunge da una richiesta dello stesso ex vicegovernatore, che ha fatto appello alla sua scelta di optare per il rito immediato a differenza dell'assessore Massimo Garavaglia e degli altri tredici imputati nel processo su Sanità e corruzione. Del resto risale allo scorso dicembre la decisione analoga presa da Regione nei confronti di Mantovani. Il Movimento Cinque Stelle, per bocca di Iolanda Nanni, tuona: "E' scandaloso: Maroni non può svendere gli interessi dei lombardi per i suoi inciuci di maggioranza. La revoca potrebbe creare un danno economico alle casse regionali".